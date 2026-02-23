2026年春の主役はデニム。スタイルアップと遊び心を叶える【大人の最旬アイテム】

今季、ワードローブの核として注目されているのがデニム。バリエーション豊富なラインナップの中から定番の枠を超えた進化系デザインをピックアップ。

【シンゾーン】縦長ラインを強調する、大人のためのデニムスカート

「DENIM TIGHT SKIRT」各\28,600

脚を細く長く見せるためのこだわりが随所に散りばめられた、スタイルアップが狙えるタイトスカート。前立ての下に入る加工をあえてぼかし、太もも部分の擦れを控えめに調整。ヨーク部やポケット口のステッチカラーを目立たせず、縦のラインを一層強調しています。

【レイ ビームス】変化を楽しむ、ヴィンテージライクなダブルジップスカート

「オーバーダイ デニム スカート」\15,400※2026年3月上旬発売予定

フロントのダブルジップが印象的な、Aラインシルエットのデニムスカート。ジップでスリットの深さを調整でき、足首が見えるミディ丈と裾のフリンジ仕様が軽やかな抜け感を演出します。ヒゲやブラスト、オーバーダイなど多彩な加工を重ねることで、奥行きのあるヴィンテージライクな表情に仕上がった1枚。

【アーバンリサーチ ドアーズ】自在にアレンジを楽しむ【リー】別注デニムワンピース

「WORK SHIRTS ONE-PIECE」各\12,650

【リー】のインラインで展開されているデニムシャツをベースに【アーバンリサーチ ドアーズ】では、着丈を伸ばしてワンピースへと別注。首元はバンドカラーを採用し、顔まわりをすっきりと。ウエストには調整可能なコードを通し、絞ることでメリハリのある女性らしいシルエットを楽しめます。前開き仕様のため、1枚のワンピースとしてはもちろん、季節の変わり目に重宝する軽い羽織りとしても活躍。

カジュアルの定番であるデニムも、シルエットやディテールにこだわることで、ぐっと都会的で洗練された印象に。この春は、自分らしい個性を引き立てるデニムを味方につけて。

※価格はすべて税込みです