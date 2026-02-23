ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなった。５６歳だった。ＬＵＮＡ ＳＥＡのギタリスト・ＩＮＯＲＡＮが、真矢さんの逝去日である１７日に投稿した写真に、ファンは涙した。

バンドの公式発表から６日前の、２月１７日。ＩＮＯＲＡＮは自身のインスタグラムに一枚の写真をアップした。鮮やかな青空の写真だった。真っ白な雲も見える。英語で一言、「Ｌｏｏｋ ｕｐ．」とつづった…。

真矢さんの死去を受け、６日前のこの投稿にファンからコメントが集まった。「この空の意味、先程解（わか）りました。青空か綺麗（きれい）過ぎて…より言葉がないです」「この空、そういう意味だったんですね。この日の空キレイ。泣けてきます」「真ちゃんを送った日だったんですね。ショックで言葉が出ないです」「この空の意味がわかって、涙…」「この綺麗な雲が真也さんのお迎えにきた雲なんですね。６日前の朝の空。６日前のこの時間はまだ真也さんもこの空の下にいたのですね」「青い空に旅立っていったんですね」「悲しすぎます」「旅立った日の空だったんですね…」「この空の意味…。そういうことだったんだ…。ありがとう」「ようやくこの写真の意味が分かりました…」「この空がどうしたんだろうって思っていたけどそういうことなんですね」「涙が止まりません…」と察した。