２１日、湖北省荊州市沙市区で行われた春節民俗イベントの様子。（荊州＝新華社配信／呉淘淘）

【新華社荊州2月23日】中国湖北省荊州市沙市区で21日、「ふるさとで年越し、家族で祝う新春」と題した春節民俗イベントが開かれた。訪れた市民や観光客は、伝統的な風情と現代性が融合した華やかなパレードを楽しんだ。

