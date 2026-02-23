MAZZEL、全員でジャズバンド挑戦「楽しく成長していく僕たちの姿を楽しみに」【コメント全文】
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の最終回が、きょう23日深夜1時45分からフジテレビで放送され、終了後にはFODプレミアムにて完全版が配信開始される。
【番組カット】心が折れかける場面も…バンドに挑戦するMAZZEL
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
シーズン1では、MAZZELが挑戦するさまざまなミッションを７月末からFODプレミアムで順次配信してきた。今回が、シーズン1の最終回となる。
今回は、メンバー全員でジャズバンドに挑戦する。各メンバーが挑戦したい楽器を自ら選び、未経験の楽器に果敢に挑む。最初は思うように音が出ず、悩みながらもレッスンと自主練習を重ね、着実にレベルアップしていくメンバーたち。ダンス＆ボーカルとはまた異なるフィールドに挑むメンバーそれぞれの表情と、ひとつのバンドとして音を重ねた瞬間に生まれる感動のフィナーレが見どころとなる。
また、FODプレミアムでは、挑戦を終えたメンバーたちの「本音トーク」なども入った完全版に加え、スタジオ収録のアフタートークも配信する。
【コメント】
■KAIRYU
KAIRYUです！DUO MISSIONシーズン1、ラストミッション！です！なかなか難しい挑戦でめちゃ苦戦しましたが、さすが真面目KAIRYU真面目MAZZELしっかり遂行しました！といっても、それまでの心折れそうなみんなにも注目してください！なかなか見られない姿です！
■NAOYA
今回はジャズバンドに挑戦しました！ピアノを担当したのですが、優しすぎる先生のおかげでやりきることができました！なおのパパみたいに優しい方で、ご一緒できて本当にうれしかったしかっこよかったです！ピアノってこんなに難しいんや、こんなに手が疲れるんや、と思い、ピアノが弾ける方は本当にすごいなとあらためて思いました。ピアノの楽しさを知ったので、これからも時間を見つけて練習したいです！
■RAN
『MAZZEL DUO MISSION』、ついにラストミッションです！今回は8人全員でジャズバンドに挑戦！僕の髪を見てわかる通り、超ロング企画です。音楽を愛するものとして、楽器と対話しながらみんなでセッションしました。MAZZELが奏でる本気のジャズセッションをお楽しみください！
■SEITO
SEITOです！『MAZZEL DUO MISSION』第4回がついに配信されます!!今回はジャズバンドに挑戦しました！難易度があがってくる中、過去イチと言って良いほど難しかったですし、より音楽に対しての熱が高くなりました！そしてずっと、この番組が始まってから挑戦したい事のひとつだったのでぜひたくさんの方に観てほしいです!!
■RYUKI
今回はなんと8人でジャズバンドに挑戦することになったのですが、音楽をやっている身としていつかバンドをやってみたかったので、今回挑戦することができて本当にうれしかったです！かなり真剣に真面目に取り組んでいたので、ぜひ観ていただけたらうれしいです！お楽しみに！
■TAKUTO
TAKUTOです！今回は普段よりも長期間のミッションでしたが、その分とてもやりがいがありました！DUO MISSION史上初めて何度か心が折れかけましたが、師匠との絆も生まれましたし、またひとつ新しい事に挑戦できてとてもうれしいです！そして全員でのMISSIONでもあるので、一致団結して頑張りました！ぜひご覧ください！
■HAYATO
MAZZELのHAYATOです！今回のMISSIONはジャズバンドに挑戦しました!!人生初めての管楽器は楽しくもありましたが、DUO MISSIONで初めて挫折を味わいました（泣）。そんな姿も温かく見守っていただけたらうれしいです!!
■EIKI
『MAZZEL DUO MISSION』第4回、今回はジャズバンドに挑戦しました!!僕EIKIはギターを担当しました！ピアノ、ベース、ドラムと共に、リズム隊として楽曲の軸となるリズムを担わせていただき、苦戦しながらも、楽しく成長していく僕たちの姿を楽しみにしていてください!!果たして、成功なるかっっ!!!
