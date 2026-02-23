『ばけばけ』ヘブンのために執筆の手伝いをしようと提案する 第102回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第102回（24日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安堵するトキ（高石あかり）や松野家の面々。そんな中、ヘブンが働く熊本第五中学校がなくなる可能性が発覚する。家族に心配をかけないように丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）にヘブンは口止めをする。しかし、数日後あっさりトキたちに学校がなくなる可能性が知られてしまう。クマ（夏目透羽）は自分が最初にクビになると泣き出してしまう。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の仕事がなくなると心配するトキ（高石あかり）たち一同。そこにヘブン宛の原稿料が届けられる。思った以上の金額に驚く一同に、ヘブンはこれからは作品を書いて稼いでみせると宣言する。しかし、思ったよりも学校の仕事が多くヘブンは書く時間がもてず、書けない焦りから家族にあたってしまう。トキは、ヘブンのために執筆の手伝いをしようとみんなに提案する。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安堵するトキ（高石あかり）や松野家の面々。そんな中、ヘブンが働く熊本第五中学校がなくなる可能性が発覚する。家族に心配をかけないように丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）にヘブンは口止めをする。しかし、数日後あっさりトキたちに学校がなくなる可能性が知られてしまう。クマ（夏目透羽）は自分が最初にクビになると泣き出してしまう。