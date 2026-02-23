櫻坂46的野美青＆山下瞳月、YouTube生配信決定 『櫻撮』発売記念
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の発売を記念して、25日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて生配信が決定した。
生配信には、3期生コンビの的野美青＆山下瞳月が出演する。また、配信日限定で特典ポスターつきの写真集が発売される。絵柄の詳細などは後日解禁される予定だ。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
