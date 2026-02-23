アストン・ヴィラは今夏、イングランド代表DFトレヴォ・チャロバー（26）の獲得に興味を持っているようだ。英『Football Insider』が報じている。



チェルシーの生え抜きである同選手はイプスウィッチ・タウンやハダース・フィールドタウンやロリアンにレンタル移籍で経験積み、2021年夏に復帰を果たし、チェルシーでトップチームデビューを飾った。



その後チェルシーで少しずつ出場時間を確保しつつあったが、2024年夏に構想外となり、クリスタル・パレスへレンタル移籍。しかし冬にはチェルシーに呼び戻され、その後は安定した出場時間を確保。今シーズンもここまで公式戦36試合に出場している。





そんななか、ヴィラは32歳DFタイロン・ミングスの理想的な後釜としてチャロバーに興味。同クラブは度重なる負傷に悩むミングスを売却し、夏にチェルシーDFを獲得したいと考えているようだ。チェルシーは夏の移籍市場でセンターバックの補強に動くと予想されており、ノッティンガム・フォレストのムリーロなどが獲得候補として噂されている。そのためチェルシーは新戦力を獲得できれば、チャロバーの売却を容認する可能性もあるという。代役確保ができるかどうかが去就に影響するようだが、ヴィラはチャロバー獲得へ本格的に動き出すのか、注目だ。