25歳フィギュア女子が“解説デビュー”を回顧　「魅力や熱量をそのままお伝えできるように努めてまいりました」【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ五輪ではテレビ解説が好評だった樋口新葉

女子フィギュアスケートの2022年北京五輪日本代表で、団体銀メダル獲得に貢献した樋口新葉が、2月23日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪での“解説デビュー”を振り返った。

樋口は今大会、NHK「デイリーハイライト」やTBS系「ひるおび」、フジテレビ系「めざましテレビ」など、各テレビ局のスタジオ解説に引っ張りだこだった。豊富な経験に基づいた話、柔らかい口調が好評で、分かりやすく伝えてきた。

そんな樋口は「2026ミラノコルティナオリンピック はじめて『伝える側』としてオリンピックに携わらせていただきました」と切り出し、「はじめての経験で最初はドキドキしましたが、選手たちの魅力やみなさんの熱量をなるべくそのままお伝えできるように努めてまいりました」と心がけを記した。

解説の中で「何度も何度も選手たちの姿に励まされ、感動し、心を動かされました」という25歳は、「4年に一度しかないこのオリンピックでしか得られない全ての経験が、私たちを成長させてくれると改めて感じています。出場された全ての選手、コーチ、スタッフのみなさん、本当にお疲れ様でした」と労った。