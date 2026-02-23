お笑いコンビ「カラテカ」入江慎也（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。相方・矢部太郎（48）と、その父親との写真を披露した。

入江は「相方矢部が出版社を立ち上げ、お父さんが小さい頃に書いていた絵を本にして販売しました」と書き出し、「矢部のお父さんとのトークイベントを観に行ってきました」と伝えた。

そして「沢山の矢部親子のファンの方が来られていまして暖かい、面白いトークイベントでした。お父さんの紙芝居も観れました」と、矢部と矢部の父、それぞれとの2ショット写真を披露した。

続けて「高校生の時にお父さんに出会いました。当時自分は16歳。お父さんその時から不思議ですが、変わっていないです笑」と報告。「いつも会う時には 頑張れ！ と、おっしゃっていただきます」と明かした。

また「矢部が電波少年というテレビ番組でご両親に内緒で番組に拉致された時も、矢部の実家に当時のマネージャーさんとご挨拶に行きました。お父さんに会った時に僕の顔の絵を書いてくれました笑」と回想。「びっくりしました笑 26歳の時でした」と思い出話も。

「改めて矢部は 僕とは真逆の人生を歩んできたんだなぁと思いました笑」とし、「素敵なご家族です。素敵なイベントでした。いけてよかったです」とつづった。