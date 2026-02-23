◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、実戦２試合目となる壮行試合・ソフトバンク戦に臨み、わずか２安打で零封負けした。９回裏からは「特別練習」として続けられた。

“初陣”となった２２日の同戦では１６安打１３得点を挙げた打線だったが、この日はソフトバンクの継投の前に沈黙。相手先発のスチュアートから３番手・東浜に５回まで無安打無得点に封じられた。６回にサポートメンバーの中山（巨人）が左前へチーム初安打を運んだ、９回に森下（阪神）が侍メンバーで初安打となる二塁打を放つも敗れた。

投手陣はサポートメンバーをのぞいて３投手が登板。隅田（西武）、高橋宏（中日）はそれぞれ２回を無失点に封じたが、北山（日本ハム）は６回に１死満塁のピンチを招き、内野ゴロの間に１点を失って２回１失点だった。８回にはサポートメンバーの佐藤（広島）が秋広に３ランを被弾し、リードを広げられた。

また、ＷＢＣで初採用されるピッチクロックでは、投打に初めて違反者が出た。試合時間の短縮を目的に投手はボールを受け取ってから無走者時に１５秒、走者がいる時は１８秒以内に投球動作に入る必要があり、打者は打者交代の時間が３０秒に制限され、残り時間が８秒になるまでに打撃準備を整えなければならない。２２日のソフトバンク戦では違反者が出なかったが、この日は初回１死一、二塁で４番・佐藤輝が間に合わずに１ストライクが宣告され、高橋宏も５回１死でカウント２―２から違反を取られて１ボールが加算された。３月６日に開幕を控える中で投手、野手ともに対応が課題となった。