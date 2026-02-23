阪神の佐藤輝明内野手（26）が22日に放送されたテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。自身初の3冠王に向けて意欲を見せた。

3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに初選出された昨季セ・リーグ2冠王のサトテル。

侍ジャパンの野手総合コーチを務める松田宣浩氏（42）が沖縄・宜野座で行われていた阪神の春季キャンプを訪問し、侍コーチと選手という異色の特別対談が実現した。

昨季は掛布雅之以来、球団40年ぶりの40本塁打＆100打点を達成。本塁打王と打点王の2冠に輝いてチームを2年ぶりのセ・リーグ制覇へと導き、MVPにも選出された。

阪神キャンプを視察した松田氏から「3冠王いけるんじゃないかなというぐらいの内容」と言われたサトテルは「本当に獲れたら最高だなと思うし、それを獲るには捉える確率もそうですけど、ボールの見極めも大事になってくるんで。いろんなことを今もっとレベルアップしないと獲れないなっていうのを感じてるんで。そこも頑張りたいですね」と意欲を見せた。

笑顔の“熱男コーチ”に「獲れる自信はあるでしょ？ありますか！」と言われると「可能性はゼロじゃないと思ってるんで」とキッパリ。「やるなら目指して、上目指してやりたいと思います」と言い切った。