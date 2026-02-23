笑福亭笑瓶さん死去から「もう3年」報告にファン悲しみ 「なんか、会えてないな〜って感じしかしない」「まだ信じられない」

笑福亭笑瓶さん死去から「もう3年」報告にファン悲しみ 「なんか、会えてないな〜って感じしかしない」「まだ信じられない」