笑福亭笑瓶さん死去から「もう3年」報告にファン悲しみ 「なんか、会えてないな〜って感じしかしない」「まだ信じられない」
落語家の笑福亭笑瓶さんが亡くなってから3年が経ち、弟弟子の笑福亭晃瓶が22日、自身のXにイラストを投稿した。
【画像】「笑瓶兄さんの命日」イラスト
晃瓶は「笑瓶兄さんの命日 もう3年経ちました」と報告。ファンからは「時が経つのは早いですね」「三年は本当にあっという間なのですね…」「なんか、会えてないな〜って感じしかしない」「まだ信じられないです」など、多数の声が寄せられた。
笑瓶さんは2023年2月22日、急性大動脈解離のため死去。66歳だった。笑福亭鶴瓶に弟子入りし、大阪をはじめ、東京でも多数のバラエティー番組で愛された。
