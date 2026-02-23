「再会」竹内涼真の恋人役話題の北香那「何年振りなの？」イメチェン姿に驚きの声続出「雰囲気全然違う」「新鮮」
【モデルプレス＝2026/02/23】女優の北香那が2月22日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳朝ドラ女優「イメチェン大成功」数年ぶりに前髪復活の新ヘア
北は「前髪を切りました…！何年振りなの？ねぇ？何年振りだっていうの！？って感じだけど、なんだか新鮮です」とつづり、イメージチェンジした姿を投稿。以前の前髪の無いヘアスタイルから、前髪ありのヘアスタイルになっており「私の癖あり前髪を成立させてくれる瓜生先生は本当にさすがなのです」と元々前髪にクセがあることも記している。
この投稿に、ファンからは「髪型似合いすぎ」「雰囲気全然違う」「新たな美女発見かと」「サッパリしてて可愛い」「前髪復活嬉しい」「イメチェン大成功ですね」などと反響が寄せられている。
北は、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）に、竹内涼真演じる主人公・淳一の彼女で同棲中の看護師・今井博美役で出演中。また、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（毎週月〜土あさ8時〜ほか）では島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
