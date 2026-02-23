１９日、亜布力スキー観光リゾートでスキーやスノーボードを楽しむ観光客。（ハルビン＝新華社配信）

【新華社ハルビン2月23日】中国では春節（旧正月）休暇の間に、イタリアのミラノ・コルティナ冬季五輪の会場から次々と朗報が届いた。蘇翊鳴（そ・よくめい）、徐夢桃（じょ・むとう）、寧忠岩（ねい・ちゅうがん）、王心迪（おう・しんてき）らが相次いで金メダルを獲得。海を越えて届いた喜びのニュースは、午（うま）年の春節のめでたさと相まって、黒竜江省の「氷雪の沃土（よくど）」に、熱い発展のエネルギーを呼び起こしている。

同省の亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートは春節連休（2月15〜23日）期間中も休まず営業し、曲がりくねったゲレンデはスキー客であふれかえっている。

上海から訪れたスキー愛好家の毛博文（もう・はくぶん）さんは、上級コースを滑り終えて満足げに「亜布力の雪はきめ細かくて、コースも本格的。今年は冬季五輪の影響で、明らかにスキー場に人が増えている」と語った。

１０日、黒竜江省ハルビン市で開催中の太陽島国際雪像芸術博覧会の会場に登場した馬をかたどった雪像。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）

2002年生まれの呉錚（ご・そう）さんは、地元ハルビン出身のスキーインストラクターだが、この春節は大忙しで、「1日に3人を教え、1人当たり3時間。朝から晩までほとんどゲレンデにいる」と話す。

受講生の多くは「90後」（90年代生まれ）や「00後」（2000年代生まれ）だという。「以前のスキー客は雪に親しみたいという感じだったが、今は『ちゃんと滑れるようになりたい』という人が増えた。特に北京冬季五輪やハルビン冬季アジア大会以降、人々のウインタースポーツへの認識が変わり、専門的な装備やより高度な指導が必須になった」と呉さんは語った。

亜布力管理委員会の文化・観光管理処の担当者によると、2月19日時点で亜布力スキー観光リゾートの春節連休中の累計来場者数は延べ6万2千人を突破し、前年同期比3.6％増となった。

１８日、黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で行われた文化芸能公演。（ハルビン＝新華社配信）

春節と冬季五輪が重なり、ウインタースポーツブームが中国全土を席巻、国民の参加意欲は高まり続けている。「氷雪を楽しみ、新春を迎える」ことは、新時代の最も活力ある新しい年越しスタイルとなり、春節期間に力強い原動力と新鮮な味わいを添えている。

四川省から訪れた観光客の李碧雲（り・へきうん）さんは「驚きを超えて感動的な経験だった」と振り返る。旧正月の元日、李さんはハルビンで忘れられない「氷雪の正月」を過ごした。60年以上の氷雪文化の蓄積を誇るこの「氷城（氷の都市）」で目にする氷像芸術に圧倒され、ウインタースポーツの魅力を堪能し、東北地域の人々の心からの温かさが、ほっとする年越し情緒を感じさせてくれたという。

氷雪観光ブームはハルビンにとどまらず、広大な森林地帯にも広がっている。「中国雪郷」風景区には鮮やかなちょうちんや色とりどりのリボンが飾られ、どらや太鼓の音が響き渡り、東北大秧歌（ヤンコ踊り）などの民俗芸能が次々と披露され、全国各地から訪れた観光客がいてつく大地でにぎやかな春節を楽しんでいる。

雪郷で長年民宿を営む李彦林（り・げんりん）さんは「今年の春節は観光客の氷雪旅行熱がとりわけ高まっており、客室の多くは春節前に予約で埋まった」と話す。

１８日、黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」を散策する光客。（ハルビン＝新華社配信）

氷雪ブームは、川上の装備産業の高度化も力強く後押ししている。

スポーツ用品メーカーのハルビン乾卯雪竜体育用品の工場では、生産ラインがフル稼働し、スキーブーツやビンディングなどの製品が次々とラインから送り出されている。

黒竜江省は現在、世界レベルの氷雪デスティネーション（観光目的地）と氷雪経済拠点の構築に注力し、全産業チェーンのエコシステム形成を加速させている。データによると、25年には省全体の氷雪経済の総生産高が13.2％という力強い成長を遂げた。

業界関係者は、春節連休を通じて高まり続けた「氷雪ブーム」は、国民の消費の高度化や健康的な生活を楽しむ姿を鮮明に映し出すものであり、ポスト冬季五輪時代に中国の氷雪経済が勢いよく発展していることを示す確かな証拠だとの分析を示した。（記者/楊思蒞、劉赫垚）