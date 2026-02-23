山形県天童市で、代々伝わるひな人形を展示する「天童雛飾り」が2月から市内6か所で開催されています。その中のひとつ、個人宅で展示されているユニークなひな飾りを取材しました。



天童市三日町にある高橋朱美さん（74）の自宅です。9年ほど前からひな飾りを展示、公開しています。その数はおよそ600点にも及びます。



高橋朱美さん「（Q準備にどれくらいかかる？） だいたい2週間かかるし、片づけはその倍ぐらいの期間がかかる」





高橋さんがほとんど1人で用意しているというひな飾り。かつて営んでいた豆腐店「麩屋」の名前に因み、この展示会を「ふうやのひなあそび」と名付けました。会場の部屋には、明治時代から伝わる「古今雛」や厚紙に布をのり付けした「押し絵雛」などが並んでいます。そして、高橋さんが特にお気に入りだというのが・・・高橋朱美さん「花笠を踊ったおひな様。みんなで宴会をしてます」ミニチュアの花笠や枝豆などの食べ物を添えて花笠踊りが終わったあとの宴会を表現しました。高橋朱美さん「私の好きなビールを飲んでいる雌びなです。（Q・高橋さんも結構飲む？）きらいではないです」ほかにも楽器を演奏していたり、野球をしていたりとユニークな人形の数々が展示されています。高橋朱美さん「きちっと飾って格式高いおひな様も素敵だが、 うちのおひな様はこのように遊ばせてユニークな飾り方で皆さんに喜んでもらっている」この展示会は4月19日まで開かれる予定です。