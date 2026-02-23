２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

【新華社ミラノ2月23日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日、イタリアのベローナ五輪アリーナで閉会式が行われた。

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する各国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、コルティナダンペッツォに設置された聖火台。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／張晨霖）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノに設置された聖火台。（ミラノ＝新華社記者／武巍）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場を待つ、中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／王楷焱）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場を待つ中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／王楷焱）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／孫非）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）

２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）