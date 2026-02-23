ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ミラノ冬季五輪閉会式開催 ミラノ冬季五輪閉会式開催 ミラノ冬季五輪閉会式開催 2026年2月23日 16時41分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非） 【新華社ミラノ2月23日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日、イタリアのベローナ五輪アリーナで閉会式が行われた。２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／孫非）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する各国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／孫非）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、コルティナダンペッツォに設置された聖火台。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／張晨霖）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノに設置された聖火台。（ミラノ＝新華社記者／武巍）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場を待つ、中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／王楷焱）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場を待つ中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／王楷焱）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／孫非）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会式のパフォーマンス。（ベローナ＝新華社記者／薛宇舸）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／李京）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場を待つ、男子スピードスケートの寧忠岩（ねい・ちゅうがん）。（ベローナ＝新華社記者／王楷焱） リンクをコピーする みんなの感想は？