ゼッテリアたまてりフェア開催♡大葉香る春バーガー

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、春の定番「たまてりフェア」を今年も開催。2月25日（水）より、「大葉タルタルたまてりバーガー」を含む新商品4品が期間限定で登場します。徐々に春の気配を感じるこの季節にぴったりの、爽やかさとコクを楽しめるラインナップです。※表示価格は全て税込です。※一部店舗を除く211店舗で販売予定です。（2月18日時点）※3月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

大葉香る新作たまてり

注目は新登場の「大葉タルタルたまてりバーガー」580円。

ビーフ100％のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉入りの大葉タルタルソースと特製てりやきソース、レタス、マヨネーズを重ね、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンド。

爽やかな大葉の風味とほどよい酸味が、てりやきのコクを引き立てます。

同じく580円の「大葉タルタルたまてりえびバーガー」は、プリプリサクサク食感のえびパティを使用。たまごや大葉タルタルソースとの組み合わせで、軽やかな味わいに仕上げています。

ドラえもん限定メニューが神保町に登場♡映画コラボカフェ

定番＆チーズもラインナップ

シンプルに王道の味を楽しみたい方には「たまてりバーガー」540円がおすすめ。ビーフ100％パティとたまご、特製てりやきソース、レタスを合わせた、濃厚でコク深い一品です。

さらに、チェダーチーズをプラスした「チーズたまてりバーガー」590円も登場。まろやかなチーズがてりやきソースと絶妙に絡み合い、満足感のある味わいを楽しめます。

春限定の味を楽しんで♡

爽やかな大葉タルタルから王道のてりやきまで、気分に合わせて選べる今回のフェア。友人とのランチやお出かけの合間にもぴったりです。期間限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

ゼッテリアのたまてりで、ひと足早い春気分を味わってみてくださいね。