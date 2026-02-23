出身と聞いてすごいと思う「東京都の私立進学校」ランキング！ 2位「慶應義塾女子高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
首都圏の私立進学校は、伝統ある学びの場から新しい教育方針を打ち出す学校まで多彩で、それぞれに強みを持っています。学力だけでなく人間性や将来性を重視する校風も注目され、数々の優秀な人材を輩出してきました。
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、出身と聞いてすごいと思う「東京都の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「難関大学への進学実績は素晴らしいし、高校受験の偏差値も高いからです。生徒や学校に長年悪いイメージが無く入試における倍率も高いので 入学できれば安泰だと世間的には思われていると感じている為」（40代女性／東京都）、「向井千秋さんや芦田愛菜さんがOBなので」（50代女性／福島県）、「学力だけではなく、育ちの良さを感じるから」（30代女性／東京都）、「狭き門で限られた人しか入れないから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「東大合格者数を日本一を長年維持する名門学校だから」（40代女性／神奈川県）、「毎年東大にたくさんの合格者を出しています。『カイセイ』と聞いただけで、『すごい』と思ってしまいます」（60代男性／新潟県）、「東大合格者数で44年連続全国1位。学年400人のうち100数十名が東大という日本一の進学校だから」（50代男性／東京都）、「日本の最難関男子校として知られ、学力の高さはもちろん運動会などの行事を通じた団結力やリーダーシップが鍛えられると聞き、出身者にすごさを感じるからです」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、出身と聞いてすごいと思う「東京都の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：慶應義塾女子高等学校／47票東京都港区にある慶應義塾女子高等学校は、「慶女（けいじょ）」の愛称で親しまれています。慶應義塾大学への内部進学制度を持ち、「智徳」（知恵と徳性）と「気品」を兼ね備えた人格の育成を目指す品格ある校風と高い学力水準で知られています。卒業生の活躍ぶりから「出身と聞くと一目置かれる」との声も多く寄せられました。
回答者からは「難関大学への進学実績は素晴らしいし、高校受験の偏差値も高いからです。生徒や学校に長年悪いイメージが無く入試における倍率も高いので 入学できれば安泰だと世間的には思われていると感じている為」（40代女性／東京都）、「向井千秋さんや芦田愛菜さんがOBなので」（50代女性／福島県）、「学力だけではなく、育ちの良さを感じるから」（30代女性／東京都）、「狭き門で限られた人しか入れないから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：開成高等学校／169票文句なしの1位となったのは、全国屈指の名門校・開成高等学校。東京大学への合格者数で毎年トップクラスの実績を誇る同校は、「知性・自由・質実剛健」を重んじる教育方針で、勉強だけではなく学校行事の多くが生徒によって自主的に運営されています。知名度・実績ともに圧倒的で、「開成出身」と聞けば誰もが驚くのも納得です。
回答者からは「東大合格者数を日本一を長年維持する名門学校だから」（40代女性／神奈川県）、「毎年東大にたくさんの合格者を出しています。『カイセイ』と聞いただけで、『すごい』と思ってしまいます」（60代男性／新潟県）、「東大合格者数で44年連続全国1位。学年400人のうち100数十名が東大という日本一の進学校だから」（50代男性／東京都）、「日本の最難関男子校として知られ、学力の高さはもちろん運動会などの行事を通じた団結力やリーダーシップが鍛えられると聞き、出身者にすごさを感じるからです」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)