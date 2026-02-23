俳優の安藤政信さん（50）の近影がSNS上で公開された。



【写真】「豪華すぎる！」安藤政信がピエール瀧やアニと撮ったラッパー風ショット

ミュージシャンで俳優のピエール瀧さん（58）が23日までにインスタグラムを更新し、アップされた写真に安藤政信さんが登場した。ピエールさんは、「安藤くん、BIMくん、ANI、SINCOと溝の口。今夜も超楽しかった。ありがとう溝の口」とコメントしており、3人組ラップグループ「スチャダラバー」のANIさん、SHINCOさんと、同じくラッパーのBIMさんといったラッパーメンバーと共に、安藤さんは赤いパーカーの上に黒いジャケットを羽織った姿で写っている。



ピエールさんは、仲の良い友人とのプライベートショットをたびたびアップしており、以前から「安藤政信くんとANIと溝の口で飲み歩き」として、安藤さん、ANIさんとの路上での3ショットが公開された際にも、「え、溝の口が一気にオシャレやん！！」「ご！豪華過ぎます！」「お似合いすぎる！！！」などのコメントが集まりネット上で話題を呼んでいた。



SNSでは、「私も仲間に入りたいーーいいなぁ〜」「良いですよね 溝の口」などのコメントがあった。安藤政信さんは2月に入ってから、乃木坂46の元メンバーで、女優やモデルとして活動している若月佑美さん（31）のインスタグラムに登場した。若月さんが「私の2026のカレンダーを撮影してくださった安藤政信さんとのオフショットツーショット」と2枚の写真が公開されると、「カッコ良すぎ」「若っ！」と反響を呼んだ。



安藤さんは、1975年5月19日生まれ、神奈川県出身。ホリプロ所属。1996年公開の映画「キッズ・リターン」にて主演・タカギ シンジ役を演じ俳優デビューを果たす。主な出演作には、1998年公開の「イノセントワールド」や、2001年公開の「サトラレ TRIBUTE to a SAD GENIUS」、「RED SHADOW 赤影」などがある。