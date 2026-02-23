「ぐはぁぁぁ！！」佐久間大介の腹筋あらわな『anan』表紙公開に「情緒どうすれば」「無理無理無理」の声！
「ぐはぁぁぁ！！」佐久間大介の腹筋あらわな『anan』表紙公開に「情緒どうすれば」「無理無理無理」の声！
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは2月23日、投稿を更新。Snow Man・佐久間大介さんの腹筋あらわな表紙を公開しました。
【写真】佐久間大介の腹筋あらわな『anan』表紙！
「バッキバキやないですか！！！」同アカウントは「【#anan 2486号表紙解禁】 3/4発売 #anan表紙 に #SnowMan #佐久間大介 さんが登場」とつづり、1枚の写真を投稿。男性アイドルグループSnow Man・佐久間大介さんの表紙カットを公開しました。佐久間さんは素肌にグレーのジャケットを羽織り、バキバキの腹筋があらわに。黒い背景にピンク髪が映えて、妖艶さも加わっているようです。
この投稿にファンからは「ぐはぁぁぁ！！」「これは中身もヤバいブツだ！！！」「もー、腹筋が、、腹筋が、、、、、」「もう情緒どうすればいいの……」「絶対お迎えします…」「バッキバキやないですか！！！」「無理無理無理無理」「こわいよ、見たいよ、こわいよ、見たいよーーー」との声が寄せられています。
「表紙これになったんだ！ いいね！」同日の佐久間さんの投稿では「表紙これになったんだ！ いいね！ てことは中面は佐久間のファンの身体が耐えられないくらいやばいぞww #anan さんは佐久間のファンの弱点をよく分かってくださってるからねww 気をつけてね」とつづり、ファンに気になる『anan』誌面の衝撃の強さについて忠告しています。発売日を心待ちにしたいですね！(文:福島 ゆき)
外部サイト