「とても幸せ。ほっとしています」降格圏脱出に導くブンデス初得点！24歳の日本代表MFが興奮！指揮官も大喜び「ついに決めた。本当に嬉しい」

「とても幸せ。ほっとしています」降格圏脱出に導くブンデス初得点！24歳の日本代表MFが興奮！指揮官も大喜び「ついに決めた。本当に嬉しい」