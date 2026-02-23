歌手の小林幸子が２３日、Ｘを更新し「幸子会」と呼ばれる女子会を開催したことを報告した。そのメンバーにネットも驚きの声が上がった。

小林は「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました」と投稿。「みんなお仕事が違う女子会」だとし「メンバーは林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥さまで元超アイドルだった麻巳子ちゃん！」と異色の参加者を紹介した。

女子会会場は「麻巳子ちゃんの行きつけの隠れ家的なイタリアン」だといい、美食家の夫を持つ麻巳子さんがチョイス。食事も盛り上がり「最後は、ちゃんとみんなで割り勘！」したという。

「久しぶりの割り勘で、バタバタして小銭落として、昭恵さんが拾ってくれてｗ ゆかりさんがお会計してくれて、みんなに両替してくれて、車の手配は、麻巳子ちゃんがやってくれた〜」と楽しそうに報告し「皆んな仕事を離れてのトークは、面白いなぁ」としみじみ振り返っていた。

ファンからは「豪華すぎる！」「楽しそうな女子会で良かったですね」「幸子さんのお友達の多さにびっくり」などの声が上がった。