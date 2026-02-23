TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤µ¤ó¡¢µÓËÜ±é½Ð¤Î¸ÍÉôÏÂµ×¤µ¤ó¤È¡¢À¼Í¥¤Î·ªÅÄ´Ó°ì¤µ¤ó¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤­¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±(¥ë¥Ñ¥ó»°À¤)ÊË¿é¤ÎÎï¾ë(¤Ø¤­¤¹¤¤¤Î¤ì¤¤¤¸¤ç¤¦) ¡Ù¾å±éµ­Ç° SPECIAL TALK LIVE¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡õ·ªÅÄ´Ó°ì ¡Û­à¥ë¥Ñ¥ó»°À¤­á¤´ÂÐÌÌ¡¡²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤ËÆ£¸¶µª¹á¤â­à¥ê¥¢¥ëÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¤ó­á¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·



2023Ç¯Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó2025Ç¯9·î¤ÎµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¤ÎºÆ±é¤âÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù¤ÎÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¿·ºî¡ØÊË¿é¤ÎÎï¾ë¡Ù¤¬2026Ç¯3·î¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¾å±é¡£º£²ó¤Ï¿ÛË¬¤Î¹ñ¤òÉñÂæ¤ËÈþ¤·¤­É±¤È¸¸¤Î¸Å¾ë¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊõ¤ò½ä¤ê¡¢¥ë¥Ñ¥ó°ìÌ£¤¬ÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤¹¡£

 



ÉñÂæ¤Î¾å±é¤È¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£
±é¤¸¤ëÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¸ø±é¤ÎÀëÅÁVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È­à½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¾È¤ì½­¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÊª(·ªÅÄ¤µ¤ó)¤Î¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤È´À¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í­á¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ï­àºÇ¶á¤ÏÊÒ²¬¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥Þ¥Í¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è­á¤È¸ì¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

 



 



º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Î®ÇòÏ²»¸À±¤ÈÀÐÀî¸Þ¥¨Ìç¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï­àº£²ó¤¢¤Þ¤ê¸Þ¥§Ìç¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤â¡Ä¤È¤¤¤¦»ö¤Ç½ÐÍè¤ì¤ÐÆóÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ñ¼ÒÂ¦¤Î¤´°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆËÍ¤¬¡Ö2¤Ä¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó­á¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä­àËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÎÉñ´ì¤Ç¤â¸Þ¥§Ìç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤­¤ÊÌò¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸Þ¥§Ìç¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿­á¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¥¢¥Ë¥á¤Ç¥ë¥Ñ¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë·ªÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ°ºî¤â´Õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¢²ÖÆ»¤Î°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤¬¤¤¤¿¤¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢µÙ·Æ»þ´ÖÃæ¤ËÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬³ÎÇ§¤·¤Ë¤­¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÃÆ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç­à2²ó¤Ï³Î¼Â¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯ÆüÄø¤ò¤¹¤Ç¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹­á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¥¿¥É±¤ò±é¤¸¤ëÊÆµÈ¤µ¤ó¤¬·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ë­à¤½¤Î»þ¤Ï(ÉñÂæ¤«¤é)À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©­á¤È¿Ò¤Í¤ë¤È­à¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è­á¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ªÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à¤³¤Î´Ö¤â¡È¥ê¥¢¥ëÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¤ó¡É¤â¤Ä¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ­á¤È°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦Æ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï­à·ªÅÄ¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ö¤­¤ç¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê­á¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·ªÅÄ¤µ¤ó¤â­àÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í­á¤ÈÊÖ¤·¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï­à¤¹¤°¤Ë·ªÅÄ¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤Èµª¹á¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à²ÎÉñ´ì¤Î¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤¬ÍèÇ¯¤ÎÇîÂ¿ºÂ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦Î¢Â¦¤Ç¡¢¡ÈËÜ²È(¥¢¥Ë¥á)¡É¤ÏÌµ¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áá¤¯¤·¤Ê¤¤¤È²¶¤¿¤ÁÏ·¤±¤Á¤ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Í¤¨¤¾¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹­á¤È¡¢¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û