カンニング竹山隆範（54）が23日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。レギュラー出演しているTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）について語った。

芸風のキレ芸について竹山が語っている途中で「先生、天気だけ見ていて金もらっていれば一流ですからね」と高田文夫氏に話した。「超一流だよ」と高田氏が返すと、竹山は「やっと売れましたよ」と話した。

高田氏は「天気見てさ、明日、雨なんですねって、心配してりゃいいんだから」と話の流れに勢いをつけた。竹山も「そうですよ、それでギャラをもらえるんだから」と話すと高田氏は「ウデが違うよ」と盛り上げるように話した。竹山は「アッコさんも同じ仕事をしてる。アッコさんも一流ですよ」と「ゴゴスマ」で一緒に出演しているアシスタント役の松本明子にも振った。

高田氏は「石井（亮次）くんの番組、天気を半分以上やるもんな」と語った。竹山は「天気やって、大谷やって、天気です」とゴゴスマの番組構成について天気情報の間にドジャース大谷翔平投手ネタを差し込むことについて言及した。高田氏は「そうだよね大谷挟んで天気だよな」と続けた。

竹山は「でも、アッコさん、われわれ1位ですもんね」と同じ時間枠での視聴率ランキングでトップの座を維持していることを松本に同意を求めた。松本は「ねえ〜、スゴいですよ」と話した。高田氏は「そうだよな、ミヤネ屋、終わっちゃうから、天気流し放題だもんな」と日本テレビ系のライバル番組の名前を出した。竹山は「天気は渡さないですからね。ウエザーニュースよりもっとやってますからね。でも、先生、見てるわけでしょ」と尋ねた。

高田氏は「見てる、見てる」と認めた。竹山は「見てる、ってことは先生の負けなんですよ」と天気をずっと見させていることを自慢するように話し「リモコン、ずっと触らないでしょ」と話した。高田氏は「そういうことか、触らない。ずっと30分以上、見ちゃうんだよな」と語っていた。竹山は「これがゴゴスママジックなんです。天気の後に大谷を差し込まれて、また天気に戻る。もう変えられないゴゴスマ。黄金の構成ですよ」と得意げに話した。