お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月23日の放送は、大竹まことがお休み。この日のメール・FAXテーマ「ドラマ、映画、ステージにまつわる思い出」について、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹が選んだ曲をかけてトークを繰り広げた。

――時代劇『必殺仕事人V』の挿入歌 京本政樹『哀しみ色の…』がかかる――

美穂「私の思い出はドラマの必殺仕事人とはちょっと違うんですけど、なんかね、大奥の再現ドラマに出させてもらった時があったんですね。で、お着物をね。結構しっかりした着物をね、2人とも着せてもらって」

江里子「そう、うん」

美穂「で、カツラもね、被ってね。なんか川越のお城かな。で川越の方になんか」

江里子「川越のところと2回、なんか別々にあったんだけど」

美穂「そこでね、再現ドラマ」

江里子「どっかのスタジオみたいな」

美穂「ああ、そうでしたね。撮ったりしてたんですけど。なんかこう休憩中にね、着物を着てると、苦しいじゃないですか。帯とかが。本当は、他の女優さんとかもいたんですけど、そういう方たちはちゃんと正座したりして、着崩れないようにね。しっかりこうやって座ってたんですけども、私だけちょっとね。正座もちょっとやんなっちゃって。座布団の上に足を伸ばして、こうやってすごいこう。足を広げて座ってたら、お衣装の方がね、ちょっと私を鋭い目で見て。そのお衣装さんは、着物を着崩さないために、竹の棒みたいなの持ってて」

江里子「うん」

美穂「帯をこう、ちょっとなんて言うんですか」

江里子「手が入らないから」

美穂「着崩れてきたらね、竹の棒でこうギューギュー押すんです。それで、すごい私はこう、無言でぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう」

江里子「（笑）その時のあれが」

美穂「その人が必殺仕事人みたいだったんで、この曲にしてみました」

江里子「（笑）めちゃくちゃな選曲方法」

美穂「ちょっとゴツめの方で、シュッと眼光が鋭い方でね」

江里子「いやでもお仕事は繊細なのよね」

美穂「ちょっと私がそんなゴロゴロしてたから多分怒ってると思います」

江里子「で、あれから何年か後にまた別の仕事でお会いした時に「その節はすいませんでした」って謝ったら、「ああ、いえ」って、覚えてらして（笑）」

美穂「（笑）やっぱり怒ってた」

江里子「覚えてたのよ、あれは。怒ってたのよ、あれ。そんな着崩して」

美穂「それからはあんまり暴れないようにして」

江里子「そうね、気をつけてるわね」