¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´¶ÅÇÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡¢£²£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£¶¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç²÷¤¯¥É¥é¥à¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ô¹ÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¥É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿´²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ë¶»¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï£±£·Æü¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¤Ë»àµî¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£