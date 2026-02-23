違法判決の米関税、24日に徴収停止 米税関当局発表 違法判決の米関税、24日に徴収停止 米税関当局発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

違法判決の米関税、24日に徴収停止 米税関当局発表



米税関・国境取締局（CBP）は、連邦最高裁が違法と判断した国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税の徴収を、米東部時間24日午前0時1分（日本時間午後2時1分）に停止すると発表した。



※これは別法律に基づく新たな「15％関税」の導入時期と重なる。判決後も数日間徴収を継続した理由や、輸入業者への還付の可能性については言及されていない。国家安全保障上の通商拡大法232条や、通商法301条に基づく他関税への影響はない。CBPは必要に応じて貿易業界に追加指針を示すとしている。

外部サイト