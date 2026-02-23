ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）が２３日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。五輪や普段の生活などについて穏やかな笑顔で語った。

遠征先では「男子４人同じ部屋」で生活しているそうで、「ご飯を作るのは自分の担当」と明かし、レストランのようなデミグラスソースのハンバーグや、トロトロ卵のオムライスなどの“戸塚シェフ”の絶品手料理が写真で紹介された。

一番多く作るのは唐揚げで、「日本から唐揚げ粉持っていって、ド〜ン！ってすごい量を作る。みんなニンニクが好きなんでたっぷり入れて」と笑顔で明かした。

イタリアからは１７日に羽田着の飛行機で帰国。「メダル（の色）によって、飛行機のクラス変わる？」という質問には、「え〜っと…」と苦笑いしながら「今回はエコノミーで帰らせて…いただきました」と最後は消え入りそうな声で明かし、スタジオは一斉に「うぇ〜っ？！」「え〜っ？！」と仰天。

武田真一アナウンサーが「お疲れなのに…」と驚くと、「チケット、ちょっといろいろあったと思うんですけど、今回はエコノミーで帰らせていただいて。あの…都市伝説というか、ウワサでは（ビジネスクラスなどへのアップグレード）聞いていたんですけど、ちょとこう……あ〜、エコノミーかぁ〜」と首をちょこんとかたむけて残念そうな様子で笑わせた。

今大会、メダルラッシュとなったスノボ勢。２２日に村瀬心椛らビッグエア・スロープスタイルのメダリスト５人が帰国したが、長谷川帝勝がエコノミーだったことを明かし、「なかなか人生そううまくいかずに」と笑わせていた。