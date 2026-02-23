「松田この、いってきます！」松田好花、『ひなあい』卒業に思い オードリーとの3ショットも公開
アイドルグループ・日向坂46の松田好花が23日、自身のインスタグラムを更新。22日深夜放送のテレ東系バラエティー『日向坂で会いましょう』（深1：20）で卒業企画を行った松田が、MCのオードリーとの3ショットなどの写真とともに、同番組への思いをつづった。
【写真】晴れやかな笑顔…オードリーとの3ショット公開
番組では、「松田の卒業を祝いてぇか！大餅つき大会」と題した企画を放送。インスタグラムでは、「テレビ東京『日向坂で会いましょう』最後の出演回でした」と書き出し、「『ひらがな推し』時代から約7年、オードリーさんMC、ケイマックスさん制作の元でたくさん成長させていただきました。この番組がスタートしたこと自体が私のターニングポイントだったのかもしれません。それくらい松田好花という人間を色濃くして下さいました。感謝してもしきれません！ここで培ったものを糧にこれからも頑張ります！」と決意をつづった。
最後には、番組で渡された“卒業証書”に対して応えるかのように「松田この、いってきます！」と締めくくった。
