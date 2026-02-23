阪神の佐藤輝明内野手（26）が22日に放送されたテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。WBCへの思いを語った。

3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに初選出された昨季セ・リーグ2冠王のサトテル。

侍ジャパンの野手総合コーチを務める松田宣浩氏（42）が沖縄・宜野座で行われていた阪神の春季キャンプを訪問し、侍コーチと選手という異色の特別対談が実現した。

松田氏から「僕もね、2013年、17年と（選手で）2回WBC出させてもらいましたけど、ぶっちゃけメジャーいいなぁって。メジャーかっこいいなって思いました」といきなり斬り込まれたサトテル。

「やっぱ思いましたか…」と受けると、自身も将来的なメジャー移籍を目指しているとすでに表明済みだけに「そういう海外の選手と戦える機会っていうのは本当に限られてるし、向こうの野球っていうかね、雰囲気も感じながらできたらな、と思いますね」と目を輝かせた。

さらに初めてチームメートとなるドジャース・大谷翔平投手（31）について聞かれると「本当によく見てますね」と映像を見て打撃の参考にしていると明かし、「捉える確率っていうのが桁違い。パワーもそうですけど、打つ確率っていうのが凄いなと思いましたね」と率直な感想を語った。

「下半身の使い方とか…。体の柔軟性も違うんで全部同じにとはいかないですけど、足の使い方、足から始まって最後に腕っていう順番の使い方っていうのは凄い参考にしてますね」と話していた。