成長が期待されるアフリカ市場の取り込みに、中国と「グローバル・サウス（新興・途上国）」のリーダー役を自任するインドが意欲を見せている。

中国は今月、アフリカの５３か国からの輸入品への関税を５月に撤廃すると発表した一方、インドはアフリカへの輸出拡大の動きを強める。中印の動きは、アフリカとの経済関係の強化を目指す日本の戦略にも影響しそうだ。（南アフリカ東部ダーバン 井戸田崇志、写真も）

鉱物資源

中国の習近平（シージンピン）国家主席は２月１４日、エチオピアで開かれたアフリカ連合（ＡＵ）総会に寄せた祝電で、５月から南アフリカやケニアなど５３か国からの輸入品を無関税にすると表明。祝電では「中国への輸出が拡大し、アフリカの発展に新たな機会をもたらす」と意義を強調した。

アフリカの人口は計約１５億人で、今後の経済成長が見込まれている。また、コバルトやレアアースなどのレアメタル（希少金属）、銅といった鉱物資源が豊富な国も多い。

専門家の間では、中国は、アフリカからの輸入を通じて鉱物資源を確保する一方、中国製品の輸出先として巨大な成長市場を取り込みたい考えがあるとの見方が出ている。

貿易赤字

中国の動きに先立ち、インドのモディ首相は２０２５年１２月、エチオピアを訪問し、同国のアビー首相と会談した。モディ氏は、２３年にインドが主導してＡＵの主要２０か国・地域（Ｇ２０）のメンバー入りが決まったことについて「この上ない名誉だった」と言及。アフリカとインドの関係性をアピールした。

インドもアフリカを重要な市場と位置付ける。国外からの原油などの資源輸入が多く、慢性的な貿易赤字を抱えるインドは、輸出の拡大策を打ち出している。

２５年のインドの輸出総額４４５２億ドル（約６９兆円）のうち、アフリカ向けの割合は１０・１％で、２割前後の米国や欧州連合（ＥＵ）より低い。しかし、伸び代の大きい有望市場として期待は大きく、インドの自動車会社タタ・モーターズは、南アなどでの乗用車の販売事業を強化した。

また、自動車大手のスズキや空調大手のダイキン工業などの日本企業も、インドで生産した製品のアフリカへの輸出を強化している。

自国産業保護

アフリカ市場は日本政府も重視しており、２５年８月には「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を提唱した。日本企業がインド経由でアフリカ市場に進出することを後押ししている。

ただ、アフリカ各国では、中印からの輸入品の増加を受けて自国産業の保護を求める声も強まっている。南アのメディアは１月、政府内で両国からの輸入車に反ダンピング（不当廉売）関税を課す案が浮上していると報じた。

アフリカに進出する日本企業からは、「自動車部品会社などの進出を支援し、サプライチェーン（供給網）の強化を図りたい」（南アにある豊田通商の現地法人の川畑功副社長）との声もあり、現地生産の強化も課題となる。