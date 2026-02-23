犬嫌いなワンコへの絶対NG行為3つ

犬嫌いな犬にやってはいけないNG行為は主に3つあります。ほかの犬への恐怖心を増幅させる可能性があるため、飼い主さん自身の行動に思い当たる点があれば今後注意しましょう。

ほかの犬が苦手になってしまう原因もチェックしながら、参考にしてみてください。

1.無理に挨拶させる

犬嫌いを克服させようと、無理にほかの犬に挨拶させるのは逆効果になり得ます。社会化期の経験不足が犬嫌いの原因になりやすいですが、嫌がる犬の気持ちを無視するのはよくありません。

パニックを起こしたり、攻撃的になったりする原因になります。マイペースな犬やおとなしい犬など、犬にもさまざまなタイプがあります。

あまりにもタイプが違いすぎる犬とコミュニケーションをさせようとしても、上手くいかない方がほとんどです。愛犬が望まないうちは、ドッグランのように犬が多い場所に出かけるのも避けるべきでしょう。

2.リードを強く引く

ほかの犬が近づいたときにリードを強く引くなどをすると、飼い主の緊張が犬に伝わってしまい、犬も警戒心を高めてしまいかねません。

また、リードを力強く引くと犬の首にも負担をかけてしまい、犬自身もストレスになります。愛犬を力づくでコントロールするのではなく、別の手段を取るべきでしょう。

3.犬に吠えたときに叱る

愛犬がほかの犬に吠えたタイミングで叱り続けると、犬嫌いが助長してしまいます。ほかの犬が近づくと「嫌なことが起きる」と学習する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

ほかの犬を威嚇したり警戒したりするのは、過去に吠えられたり追いかけられたりしたのがトラウマになっている場合が多いです。愛犬の恐怖心を助長させないために、どのように対応するか検討してみましょう。

犬嫌いを慣れさせるコツ

ほかの犬に対する態度に問題があると、飼い主さんは思い悩んでしまうかもしれません。犬嫌いを完全に克服させるのは難しいですが、ここでご紹介する犬嫌いを慣れさせるコツを覚えておけば、いざというときに落ち着いて対応できるようになりますよ。

適切な距離を見極める

愛犬にほかの犬が近づいても、落ち着きを保てる距離を見極めましょう。散歩中にほかの犬とすれ違う際にも距離を保つように心がけ、愛犬には「お座り」という指示を出してじっと待たせます。

何事もなく待つことができたらしっかり褒めましょう。おやつなどのご褒美をあげて、ほかの犬に対する印象をポジティブなものへと変えていきます。

トレーニングを積む

ほかの犬を見つけると不安や緊張でいっぱいになるかもしれませんが、「お座り」「待て」などの指示に従えるようになると行動に余裕が出てきます。

犬が近くにいても落ち着いていられるように、日頃からトレーニングを積むことが大切です。犬自身も「指示に従うといいことがある」とポジティブな姿勢を見せるようになるので、散歩を楽しめるようになる可能性があります。

専門家に依頼する

過去のトラウマが強い場合や、ほかの犬に対する攻撃的な態度がある場合は、ドッグトレーナーなどの専門家に依頼するのもひとつの方法です。とくに飛びつきや吠えなどの問題行動が多い場合は、専門家に一度相談することをおすすめします。

まとめ

犬の犬嫌いは少しずつ改善することは可能です。ただし、無理に克服しようとせず、愛犬の気持ちを最優先させるよう心がけてください。

もし愛犬の行動に悩んでいる場合は、一度専門家に相談してみましょう。適切な対応を教えてもらい、今後の生活に役立ててください。