¡Ú¥Î¥¢¡Û¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡õ¥Ù¥¤¥ó¤¬²¦¼ÔÁÈ·âÇË¤Ç£²°ÌÆÍÇË¡¡·è¾¡Àï¤Ç¥¦¥ë¥Õ¡õ¥«¥¤¤È°ø±ï¤Îà·»Äï¥¿¥Ã¥°ÂÐ·èá¤Ø
¡¡¥Î¥¢£²£³ÆüÇîÂ¿Âç²ñ¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡Ê£²£¶¡ËÁÈ¤¬£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥À¥¬¡Ê£³£·¡Ë¡¢¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡Ê£²£´¡ËÁÈ¤«¤é£µ¾¡ÌÜ¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°Ì¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£³·î£±Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¦¥ë¥Õ¡õ¥«¥¤¡¦¥Õ¥¸¥à¥é¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¥¥ê¥å¡¼¡õ¥¡¼¥í¥ó¡¦¥ì¥¤¥·¡¼¤«¤é£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¼ó°ÌÆÍÇË¤¬³ÎÄê¡££²ÇÔÆ±»Î¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°Àï¤Î¾¡¼Ô¤¬£²°Ì¤ÇÆÍÇË¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶ú»É¤·¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¥Ù¥¤¥ó¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç¾®ÅÄÅè¤ËÌÔ¹¶¡£¥Ù¥¤¥ó¤¬¥À¥¬¤ò¾ì³°¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤Î¥¼¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ç¾®ÅÄÅè¤òÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢·è¾¡Àï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°äº¨±²´¬¤¯à·»Äï¥¿¥Ã¥°ÂÐ·èá¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤ÎÄï¡¦¥«¥¤¤È¡¢¥Ù¥¤¥ó¤Î·»¡¦¥¦¥ë¥Õ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£Ø¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡£Í¥¾¡¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ä¤ë¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÍ¤È¥Ù¥¤¥ó¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀµµÁ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£