Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã¤ÎNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤«¤é²óÉü¡ÖÃ¦¿å¾É¾õ¤Ç°Õ¼±¤¬¾Ã¼º¤·¡Ä¡×¸½ºß¤Î¿´¶¡¦ÂÎÄ´¤Ä¤Å¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/23¡ÛNMB48¤Îºä²¼¿¿¿´¤¬2·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤Î20ºÐNMB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
ºä²¼¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö°ìÌëÌÀ¤±¡¢Ç®¤ä¤·¤ó¤É¤µ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¿å¤ò°û¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢Á´¤Æ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Î¥µ¥Ö4¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¥é¥¹¥È700m¤ÇÃ¦¿å¾É¾õ¤Ç°Õ¼±¤¬¾Ã¼º¤·¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖµîÇ¯¤È¤ÏÈæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿ºä²¼¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤È¡¢µîÇ¯¤Î¥¿¥¤¥à¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¶¹´Ö¤ÇÁ°Æü¤ÏÉÔ°Â¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÅÍÜ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤è¤ê¡¢¤È¤â¤«¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£¤æ¤«¡¢¤Á¤Ò¤í¤Ï720¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¸åÇÚ¤Î´°Áö¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ºä²¼¤Ï2005Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2022Ç¯¡¢8´üÀ¸¤È¤·¤ÆNMB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¥Á¡¼¥àÀ©ÇÑ»ß¤Î2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àB¶¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ç¤Ï4»þ´Ö9Ê¬43ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç´°Áö¡£2025Ç¯10·îÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×Æâ¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï½÷»Ò1°Ì¡¢Á´ÂÎ8°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
