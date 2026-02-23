双子レベルのシンクロ率…『太陽を抱く月』美人女優、男装姿がイケメン俳優と“激似”で話題！

女優ハン・ガインが、男装姿で俳優キム・ドンジュンに完璧に変身した。

“双子”と言われても納得してしまうほどの激似ぶりが話題だ。

【写真】「年に3回の流産…」ハン・ガインの壮絶告白

2月19日、ハン・ガインのYouTubeチャンネル「自由夫人ハン・ガイン」には、「ハン・ガインが男装メイクでドッペルゲンガーに会いに行ったら起こったこと（＋Face ID再挑戦）」というタイトルの動画が公開された。

動画の中でハン・ガインは、キム・ドンジュンと同じヘアスタイルのウィッグに濃い眉メイクを施し、さらに実際にキム・ドンジュンが着用したステージ衣装まで身にまとって登場。完璧な“ドッペルゲンガー”へと変身した。

（画像＝「自由夫人ハン・ガイン」キャプチャ）キム・ドンジュン（左）とハン・ガイン

変身を終えたハン・ガインが控室に入ると、最も驚いたのはキム・ドンジュンだった。彼は「これ、ヌナ（お姉さん）って呼んでいいの？」と戸惑いを隠せない様子を見せた。

また、事前に制作陣から送られてきた写真についても触れ、「最初に写真を受け取ったとき、なぜ自分の写真が送られてきたのかと思った」と振り返り、笑いを誘った。

キム・ドンジュンとハン・ガインが並んで立つと、控室にいた共演者たちも騒然。「すごい」「ヤバい」と驚きの声が上がり、目元や高く通った鼻筋など、まるでデカルコマニーのようにそっくりな姿が大きな反響を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。