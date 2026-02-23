そろそろ新しい季節の香りが漂い始めてくる頃。そんな時だからこそ、読書をして心の中にも新しい風を吹かせてみては。おすすめの新刊4冊を紹介します。

『カフェーの帰り道』嶋津輝／東京創元社／1870円

大正から昭和にかけてのカフェー文化。カフェーには2種類あった。男性の接待が目的のカフェーと飲食メインの喫茶店だ。温厚な店主が営む上野のカフェー西行は後者。竹下夢二の絵にそっくりなタイ子、小説家志望のセイ、脊髄反射で嘘をつく美登里など、日中戦争の時代を背景に女給と呼ばれた彼女達の生活史を描く。選考委員の宮部みゆき氏は、人物達がみんな魅力的と絶賛。

『ふうかと紡ぐ ふつうの日々とふつうじゃない幸せ さいごにきみと笑うのだ』星野真里／小学館／1760円

俳優星野真里さんと元TBSアナウンサー高野貴裕さんの長女ふうかさんは、先天性ミオパチーという難病を患う。車椅子が必須だ。2024年ふうかさんは「私のことを知ってもらいたい」とインスタグラムを始めた。お友達とのお出かけ、赤くしてみたかった髪、海外旅行。本書は当事者と保護者の両視点で構成されているのがいい。障がい者を分離しない共生社会ってすごく豊かだ。

『マナーはいらない 小説の書きかた講座』三浦しをん／集英社オレンジ文庫／715円

少女小説の応募作に携わった経験から、作家を目指す方々に、ここ注意してね、ここ丁寧にやるといいよ、といった助言をする。推敲、枚数感覚、人称の選択といった基本事項から、日頃から見たもの聞いたことを脳内で文章化するデッサン力を磨くべしとの高度な助言も。別に作家は目指してないという方は繁茂する日常のダベリ（エッセイ要素）を楽しんで｡しをん節、炸裂してます。

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディ・ウィアー著 小野田和子訳／ハヤカワ文庫／上下巻各1650円

深刻な場面でも軽口が出るオフビートな語り口が楽しい｡"ここはどこ？ぼくは誰？"状態で目覚めた主人公。ここは宇宙船、ぼくは異端の論文で学会を追われた中学の科学教師グレースだった。物語は現在（宇宙船）と過去（地球上）を往復しながら、太陽を衰弱させる細胞の謎を追う。グレースは地球を救えるのか。宇宙規模の友愛と勇気を示す最後の2行に、思わず笑って泣いた。

文／温水ゆかり ※女性セブン2026年3月5日号