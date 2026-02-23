対米投資の人工ダイヤ 日本企業「メリット大きい」
アメリカへの投資第1弾のひとつ、人工ダイヤモンドの製造プロジェクトに関心を示す日本企業は、安定的な調達に向け「メリットは大きい」と期待を示しています。
関税合意に基づいて日本は、世界有数のダイヤモンド生産企業「デビアスグループ」がアメリカで進める工業用人工ダイヤの製造プロジェクトにおよそ900億円を投じます。
平山明秀記者レポ「こちらではアメリカへの投資案件に含まれる人工ダイヤモンドを使って工具を生産しています」
旭ダイヤモンド工業は人工ダイヤを利用した工具を製造しています。
こうした工具は半導体や自動車部品を高い精度で加工するために不可欠とされていて、プロジェクトに関心を示す企業として政府が旭ダイヤモンド工業の名前を挙げています。
旭ダイヤモンド工業担当者「ブレードと呼ばれるダイヤモンド工具を使い切断できます。（切るのは）硬いものになりますので、このようなダイヤモンド工具が必要になります」
ダイヤモンド工業協会によりますと、人工ダイヤモンドは中国が工業用の生産量の9割以上を占めていて、去年10月には粉末などの輸出を規制すると発表しました。ただ、その後、規制の実施を1年間停止しています。
旭ダイヤモンド工業は日本が投資を決めたアメリカでのプロジェクトについて、「将来的な不安の解消や、安定的な調達という意味でメリットは大きい」と期待を示します。
そのうえでアメリカから新たに調達するかどうかは実際のコストや品質などを見極めたうえで判断する考えです。（ANNニュース）