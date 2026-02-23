〈カンボジア“特殊詐欺集団”をまとめた「日本人部長」の告白――「日本で真面目に会社員ができる人であれば、高い売上を上げられる」〉から続く

カンボジアの特殊詐欺拠点で「部長」を務めた日本人男性は、なぜわざわざ海外へ渡って詐欺に手を染めたのか。紀実作家の安田峰俊氏が接触したこの人物の背景には、日本社会の闇が横たわっていた。巧妙な手口と、犯罪組織に身を投じざるを得なかった人々の実態に迫る。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」 2026年1月14日配信）

「人情味のある警察役」を頼り切るまで

カンボジアの詐欺拠点が用いる手口は、極めて巧妙だ。警察を騙るだけの粗雑な手法とは異なり、3人1組でターゲットを追い詰めていく。

まず「1線」として、女性か初心者を当てる。彼らはソフトバンクや三井住友銀行といった有名企業のカスタマーサービスを名乗り、「お客様の口座が不正に用いられている」と告げる。問題があっても「申し訳ありません、新人なものですから」と言えば通る。テレアポとして自然な入り方だ。

それから、警察役の「2線」につなぐ。この警察役は「非常に人情味のある警察官」で、怖くない。高齢者に優しく接し、一旦はマネーロンダリング容疑を否定してみせる。しかし「立件してしまっているので」と言い、検事役の「3線」に引き継ぐ。

この3線が「非常に厳しい検事」なのだ。部長クラスの最も上手い人物が演じる。被害者が「立件を取り下げてください」と頼むと、「無理です」と唐突に電話を切る。2、3回は冷たく切るという。そうすると被害者はどんどん気弱になり、優しい2線の警察役にすべて頼ってしまう。

「すでに立件されて懲役何年の可能性がある」

この過程で、「あなたの口座がマネーロンダリングに使われている」「すでに立件されて懲役何年の可能性がある」という情報が刷り込まれる。一度信じてしまうと、「すでにもう動き始めているため、変更できません」という説明で、その後の多少無理なシナリオも信じてしまうのだという。



安田峰俊氏

最終的には、補填のために金融庁の職員が訪問するので、指定された金額を渡すように誘導する。振り込みではなく手渡しの場合もあれば、金に変えさせて渡させる場合もある。銀行によっては厳しい時もあり、手法はさまざまだという。

貧困、性的虐待、ネグレクトが背景に

こうした巧妙な詐欺を行う人物は、なぜカンボジアへ渡ったのか。安田氏が取材した範囲では、海外出稼ぎ風俗女性や半グレ的存在に共通する特徴があるという。

「海外ヤミ社会で業績を上げている日本人は、地頭が非常に良く、話していても感じが良い。好感が持てる若者が多いんです。親であれば自分の子供の配偶者として望み、店の経営者であればぜひ雇いたいと思うようなタイプ」

しかし一方で、「家庭が非常に貧しかったり、虐待や性的虐待、ネグレクトを経験していたり」という背景を抱えた人も多いのだという。

こうした条件の上で、十分に学校に行けなかったり、さまざまな問題を抱えたりする。この部長の場合でも、10代から風俗のボーイとして複数店舗で働いていた。しかし店舗が本番行為で摘発され、留置場でたまたま一緒になった中国系のヤクザに誘われたのだという。

「平凡で幸せな家庭」を望む詐欺師たち

生育環境から良好な教育や人間関係を得られなかったり、犯罪歴があったりすると、堅気の仕事への再就職は難しい。しかし本人は頭が良く、お金を稼いでちゃんとした暮らしをしたい。安田氏によれば、こうした人々の夢は「平凡で幸せな家庭」だったりするという。単に億万長者になりたいというより、「どこかで幸せを求める」人も多いのだ。

しかし一般の人の暮らしに行くには、「何か悪いことをしなければ、この状況から抜け出せない」。だから「思い切って決断した」と部長は語ったという。騙されて行った人もいるが、彼は腹を決めて、自分の意思で行ったのだ。

実際、部長曰く「詐欺は人間力が重要なので、騙されて連れてこられた者はモチベーションが低く、使い物になりません」という。主体的に向こうへ行った人の方が、詐欺の担い手としては優秀なのだ。

AV男優が騙されて売られた例も

一方で、騙されて詐欺拠点に送り込まれる人々もいる。海外風俗出稼ぎと言われてタイやカンボジアの店で働くが、客がつかなかったり、現地の雇用段階で「これは使えない」となったりすると、パークに売られる。詐欺に従事せざるを得なくなるのだ。

安田氏が聞いて驚いたのは、AV男優が騙されて売られてきた例だ。「タイで撮影がある」と言われて来させられ、そのまま車に乗せられて詐欺パークにやってきたという。売れない男優が、こうして詐欺の世界に引き込まれていく。

カンボジアの詐欺パークは「完全に閉じられた空間」で、出入り口は完全封鎖されている。中にいる限り、外の世界との接触は絶たれる。そこでは「会社」と呼ばれる組織が、日々「売上」を追求し、「顧客」を騙し続けている。日本の特殊詐欺被害の半分以上が、こうした海外拠点から生まれているという現実が、安田氏の取材から浮かび上がった。

（「文春オンライン」編集部）