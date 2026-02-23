ツアー初優勝の26歳が20位に浮上 松山英樹は12位【男子世界ランキング】
2月22日付の男子世界ランキングが発表された。
米国男子ツアー「ジェネシス招待」は、ツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が初優勝を挙げ、ランキングは52位から20位へとアップした。同大会で28位フィニッシュとなった松山英樹は2ランクダウンの12位。連続トップ10入りが途切れた久常涼は、順位の変動はなく65位をキープした。日本勢3番手以下は、中島啓太（111位）、比嘉一貴（123位／1ランクダウン）、金谷拓実（126位／2ランクダウン）、平田憲聖（167位）、金子駆大（185位／3ランクダウン）と続く。トップ5までは順位の変動はなく、不動の1位であるスコッティ・シェフラー（米国）から、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）、コリン・モリカワ（米国）と続いている。
