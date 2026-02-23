48歳・鈴木紗理奈、誕生日迎える16歳の息子と2ショット 「インターナショナル教育に全振り」子育てに奮闘する日々振り返る
タレントの鈴木紗理奈（48）が23日に自身のインスタグラムを更新。16歳となった息子の誕生日を祝福。母親としての思いをつづった。
【写真】「学費払う為に仕事も頑張れた」16歳息子と2ショットを公開した鈴木紗理奈
「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と書き出した鈴木。「私はどうやら愛情深い性格のようで若い頃はそれが故に孤独を抱え勝手に傷ついてた。リオトが生まれた日多幸感に包まれ、大号泣した日以来わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた」と回想。
「シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた。この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました」と振り返り、なので、2月23日は息子の誕生日であり、新しい自分の誕生日でもある大切な日」とつづった。
「16歳のリオトは自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」とユーモアを交え、母としての役割に触れ「はじまり出した親離れ、なんなら頼りになる場面も多くなり、成長した自分以上に成長する息子に子供は未来の宝なんだと実感します。息子の成長とともに自分のために使える時間も増えたので自分のやりたいこと更にやって、自分の命使いきります」と親としての思いを新たにしていた。
