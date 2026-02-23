「オープン戦、巨人３−０楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）

巨人が２試合連続の完封勝利をマークした。先発の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手がオープン戦に初登板し、１回を三者凡退に抑えた。最速１５６キロをたたき出し、楽天から移籍のハワード、ＮＰＢ１年目のモタを含めた新助っ人トリオが抜群のＯＰ戦デビューを飾った。

ウィットリーは先頭の佐藤にいきなり１５６キロを投じるなど直球で押し込んで遊ゴロ。続く中島には粘られながらも、最後は低めのストレートで見逃し三振。浅村も１５４キロで中飛に打ち取り、実戦初登板を無難に抑えた。

コントロールに苦しむタイプではなく、１４０キロ台中盤のキレ抜群。さらに昨年は楽天に在籍した２番手のハワードも最速１５４キロ。テンポよく１四球こそ与えたものの、次打者を併殺に打ち取り３人斬り。ＮＰＢ１年目のマタも最速１５６キロで２死から太田に二塁打を浴びるも、しっかりと後続を斬った。

ウィットリー、ハワードともに先発枠を争うピッチャー。前日には田中将、則本、ドラフト１位の竹丸らが好投し、レベルの高い競争になっている。また４番手の森田も３回無失点、５番手のドラフト３位・山城も急きょ降板となったが、２回２／３無失点と結果を残し、昨季の先発駒不足という課題を解消しつつある。

打線は四回に１死三塁から大城が先制の右前適時打を放ち、八回に佐々木、泉口のタイムリーで貴重な追加点を奪った。２試合連続の完封勝利は２年ぶりのＶ奪回へキャンプの手応えをつかむ結果になった。