ドル円１５４．３５近辺、ユーロドル１．１８２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.35近辺、ユーロドルは1.1825近辺で推移している。本日はトランプ関税に対する不透明感がテーマとなり、ドル売りが優勢になっている。ドル円はアジア朝方の155.07付近を高値に、アジア午前には154.00付近まで、ほぼ一方通行で下落した。午後に入ると下げ一服となっているが、154円台前半での取引にとどまっており反発力は限定的。



ユーロドルもドル売り圧力を受けて上昇。アジア早朝の1.1784付近を安値として、一時1.1835付近まで買われた。その後の調整は1.1815付近までにとどまっており、再び高値付近へと上昇してきている。



ユーロ円はドル円に沿った値動きで、182.93付近を高値に、182.18付近まで下落したあと、182.50台へと下げ渋っている。



先週末のトランプ関税をめぐる動向は以下の通り。

＊先週末（2026年2月20日）に米連邦最高裁が「相互関税」を違憲とする判断を下した

＊トランプ大統領は直ちに1974年通商法122条を根拠とした「10％の一律関税」を発表

＊そしてその翌日の21日（土曜日）、自身のSNS（トゥルース・ソーシャル）を通じて、

「世界中に対する10％の関税を、法律で認められた最大値である15％に即座に引き上げる」と表明



USD/JPY 154.32 EUR/USD 1.1828 EUR/JPY 182.52

