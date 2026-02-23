◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）

全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。

ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップで王者・関本大介が羆嵐と初防衛戦を行った。

１・３後楽園ホールで芦野祥太郎を破り同王座を初奪取した関本。対する羆嵐は２・１沖縄・那覇大会で大森北斗と組んで綾部蓮＆タロースの世界タッグ挑戦に敗れ北斗軍を離脱した。

両者のベルトにかける執念が真っ向からぶつかった肉弾戦は、ラリアットの壮絶な相打ちなど大激闘となった。最後は、関本の投げっぱなしジャーマンなどを耐え抜いた羆嵐がトップロープからのダイビングセントーンで王者を圧殺しベルトを奪取した。

全日本に本格参戦後、初のシングル王座を奪取した羆嵐は「勝つ、勝つって口では言ってたけど必死だった」と感慨に浸り、あこがれの関本を破ったことに「デビューしてから１２年目。やっと関本大介を超える日が来た。一生忘れられない」とかみしめた。さらに「俺の中では今でも関本大介が世界最強。関本・羆嵐の試合は、とんでもない試合するぞって俺はそこまで目指している」と掲げ「嵐を巻き起こしていく」と旋風を予告した。

敗れた関本は「今日は負けたよ…明日から思いっきり筋トレしてまた戦おうぜ」とうめいた。