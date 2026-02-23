◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、実戦２試合目となる壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。３月開催のＷＢＣで初採用されるピッチクロックでは、高橋宏斗投手（中日）が侍投手陣では初めて違反を取られた。

高橋は４回から３番手で登板した。４回は３者凡退に封じ、５回１死で９番・井上と対戦。無走者のため、投手はボールを受け取ってから１５秒以内に投球動作に入る必要があったが、カウント２―２から違反を取られて１ボールが加算された。

試合時間の短縮を目的にするピッチクロックでは、投手はボールを受け取ってから無走者時に１５秒、走者がいる時は１８秒以内に投球動作に入る必要があり、打者は打者交代の時間が３０秒に制限され、残り時間が８秒になるまでに打撃準備を整えなければならない。初の対外試合となった２２日のソフトバンク戦では投手、野手ともに無違反で終えたが、この日は、初回１死一、二塁で４番・佐藤輝が間に合わずに１ストライクが宣告されていた。