歌舞伎俳優の中村米吉らが２３日、都内でトークライブを行った。東京・新橋演舞場３月公演「流白浪燦星（ルパン三世） 碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）とアニメ放送５５周年を記念したイベント。

若手女形の筆頭格の米吉は「瀬織姫」というアニメには出てこないヒロインを演じる。あらすじによれば、流白浪燦星との運命的な出会いによって、今作の物語が展開していく重要人物だ。米吉はこの役について「峰不二子（市川笑也）ちゃんという大変魅力的なキャラクターがすでに存在している中で登場する。やはり、不二子ちゃんをりょうがする魅力を振りまかなきゃいけないと思います」ときっぱり。

そして「不二子ちゃんが大人の色気ある女性だとすれば、このお姫様はうら若くどこか子どもっぽい。ルパンが手を差し伸べたくなるような清らかな美しさ。不二子ちゃんと相反する魅力が出せれば。歌舞伎の女形の魅力にもこだわりたい」と役を相当深く考えている様子をうかがわせた。名古屋・御園座（４月）、京都・南座（９月）、福岡・博多座（来年２月）でも上演される。