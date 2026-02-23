看過できない失点の形。松本に１−２敗戦の磐田。翌日の“ダービー”で見えた苦しい台所事情と浮上のキーマン

看過できない失点の形。松本に１−２敗戦の磐田。翌日の“ダービー”で見えた苦しい台所事情と浮上のキーマン