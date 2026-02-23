看過できない失点の形。松本に１−２敗戦の磐田。翌日の“ダービー”で見えた苦しい台所事情と浮上のキーマン
ジュビロ磐田はJ２・J３百年構想リーグの第３節で、松本山雅FCに１−２で敗れた。
ここまで３試合の勝点は、開幕戦のPK戦勝ちによる「２」のみで、現在EAST-Bの８位に沈んでいる。
志垣良監督が就任して１年目の磐田にとって、本当の勝負は昇格を目ざす2026-27シーズンということになるが、ハーフシーズンの大会で優勝を狙う意味では、非常に厳しいスタートと言わざるを得ない。
「結果と成長」を百年構想リーグのテーマに掲げる志垣監督。「開幕からの２試合に比べると、前へ入っていくパワーだったり、球際やプレス、前でボールを奪うというプレー強度の部分は出せた部分はあったのではないか」と指揮官も語るように、着実に改善している要素は松本戦でも見られた。
ただ、勝負という視点に立てば、開始早々にFKのセカンドボールから失点し、さらに後半の早い時間帯にスローインを奪われた流れで、戻りながらの守備のズレを突かれて２失点目というやられ方は看過できない。
守備面に関しては志垣監督も、キャンプから積み上げてきた４−４−２の統率に手応えを感じているようだが、そこから生じる個としての寄せの甘さ、また松本戦のようにイレギュラーな状況が起きた時の対応にズレがあれば複数失点してしまうのが、公式戦の勝負の世界だ。
そうした部分を良化していかないと、90分を通して安定した守備は成り立たない。副キャプテンで、ディフェンスリーダーの山粼浩介は「上に行くチーム、勝つチームというのはそういった綻びをなくして、やっぱり上に行くと思うので。自分たちにそれが足りていない」と指摘した。
攻撃面は、松本戦では相手のマンツーマン気味のプレスを剥がしながら、ボールを前に運ぶプレーは目に見えて良くなっていた。志垣監督も「過去の２試合に比べると、しっかりと推進力を持って、ゴール前に迫ることができていたのではないかと思います」と前向きに評価する。
しかし、そこから生まれたゴールは67分の佐藤凌我からのクロスに渡邉りょうが合わせた１点のみ。松本のプレスが弱まった終盤は長身のマテウス・ペイショットをターゲットに攻め込んだが、結局ゴールを奪えなかった。
中盤から攻撃を組み立てた井上潮音は「攻撃のパターンが、やっぱりクロスがほとんどになってしまっているなというのは感じるので。そこから、後半だったらフォワードのペイ（ペイショット）に当てて、誰かがペイのところに潜って、２人の関係だけじゃなくて、３人、４人が関わる攻撃ができてくるといいのかな」と語る。
その布石として、ペイショットの高さだけでなく、足もとのポストプレーも活用したかったが、相手の中盤にスペースを消されたまま、うまく縦のボールを入れていけなかった。
後ろからビルドアップに関わったセンターバックの山粼も、そこの有効性は認めつつも「その足もとに入れるためにも、相手のボランチをもう少し引き出したかったです。相手はセットしてるなかで、そこを引き出せなかった。だから足もとに入れられなかったところがあると思う。
そこの作業をもう少ししていけば、ペイの足もとの良さも出てくると思います。そこが後半、空中の勝負になっちゃったのは、そこを引き出せなかったのが要因だと思います」と冷静に分析した。
チームのベースを上げていきながら、ディテールの部分で、それぞれが感じている問題点をいかにすり合わせていくかは、浮上のためのテーマになっていきそうだ。
もちろん攻撃で言えば、昨年はジョルディ・クルークス（現・横浜F・マリノス）、倍井謙（現・ベールスホット）が両翼から個の力で違いを生み出していたが、そうした役割を目に見える形で果たせる選手が、現在の磐田にはいない。
