「最高すぎる」「痺れた」日本の早朝、ドイツから飛び込んできた“歓喜の瞬間”にネット興奮！「いいもの見られた」「期待しかない」
ドイツから嬉しいニュースが飛び込んできたのが、日本の早朝だ。
現地２月22日開催にされたブンデスリーガ23節のブレーメン戦（２−１）で、ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが加入後初ゴールを決めたのだ。
１−１で迎えた70分、ペナルティエリアでパスを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
決勝ゴールとなった24歳のブンデス初得点に、日本のファンは歓喜。インターネット上では次のような声があがった。
「完璧な一撃！」
「値千金の勝ち越しゴール」
「初ゴール最高すぎる！ 流れるような崩しからのトラップ＆シュート、めっちゃ綺麗だった」
「見事なゴールでした」
「冷静すぎるフィニッシュに痺れた」
「流れるような崩しからのフィニッシュ、日本人らしい技術の高さが光りましたね」
「いいもの見られたねえ」
「これは今後も期待しかない！」
ザンクトパウリを降格圏脱出に導く、貴重な貴重な一発だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事なトラップ→正確なフィニッシュ！藤田の鮮やかなブンデス初ゴール
