　ドイツから嬉しいニュースが飛び込んできたのが、日本の早朝だ。

　現地２月22日開催にされたブンデスリーガ23節のブレーメン戦（２−１）で、ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが加入後初ゴールを決めたのだ。

　１−１で迎えた70分、ペナルティエリアでパスを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
 
　決勝ゴールとなった24歳のブンデス初得点に、日本のファンは歓喜。インターネット上では次のような声があがった。

「完璧な一撃！」
「値千金の勝ち越しゴール」
「初ゴール最高すぎる！ 流れるような崩しからのトラップ＆シュート、めっちゃ綺麗だった」
「見事なゴールでした」
「冷静すぎるフィニッシュに痺れた」
「流れるような崩しからのフィニッシュ、日本人らしい技術の高さが光りましたね」
「いいもの見られたねえ」
「これは今後も期待しかない！」

　ザンクトパウリを降格圏脱出に導く、貴重な貴重な一発だった。

【動画】見事なトラップ→正確なフィニッシュ！藤田の鮮やかなブンデス初ゴール

 