シンガーソングライターの秦基博（45）が21日に放送されたニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲストとして生出演。よく「似ている」と言われるという著名人の名前を明かした。

パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）、富澤たけし（51）と楽しくトーク。

そのなかで、リスナーから秦について「“全ての野球選手を集めた顔”とよく言われるそうです」という“タレコミ”が届いた。

これに「なに！」と鋭く反応した野球ファンであるサンドの2人。秦が「NPBの野球選手の顔を集めたら僕になる」と笑いをこらえながら説明すると、2人はそろって大笑いとなった。

「誰がそんな面白いこと言ってんですか？」と笑いが止まらない伊達。

秦は「“野球選手顔”だってよく言われるんですよねぇ…」とし、リスナーの「秦さんを見て思い浮かぶ選手はいますか？」というサンドへの問いに2人は“せーの”で「村上！」とヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（26）の名前を叫んだ。

これに秦は「言われたことあります」と認め、「一つ目です、それ」ともっといることを示唆。

「まだ全然あります」とし、「元オリックス。左の強打者」とヒントを出すと、伊達が「吉田正尚？」と答えたが、秦は「違います。T―岡田」と正解を明かし、「あと、阪神の西（勇輝）投手とか。………てか、野球選手です！（全部）きゅっ！としたらこの顔になる」と笑わせた。

「面白いね、それ」と伊達。秦が改めて「“野球顔”って言われるんです」と口にすると、伊達は「なるほどねぇ〜！」と納得だった。