《5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。》

ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー、真矢さんが亡くなったことを受けて、23日、妻で元モーニング娘。の石黒彩がInstagramを更新。長きにわたる闘病生活を戦い抜いた真矢さんへの思いをつづった。

「2月23日深夜、LUNA SEAの公式、真矢さんのスタッフアカウントがそれぞれ『大切なお知らせ』としてXを更新。《LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました》と切り出し、真矢さんが17日に亡くなっていたことを報告しました。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが発覚、さらに昨年には脳腫瘍も発症し、計7回の手術や治療を継続してきたといいます。3月に控えていたライブではドラムを叩くことを目指していた中、容体が急変し、帰らぬ人となってしまいました」（スポーツ紙記者）

いつも明るく笑顔で、人を喜ばせることが大好きだった、という真矢さんの死去が発表されたことを受けて、真也さんと関わりの深かった人々からも次々と悲しみの声が寄せられている。

「LUNA SEAのメンバーでギタリストのINORANさんは、23日の午前中にXを更新。《真ちゃんは、みんなが笑顔になる事、楽しい事が大好きだったから… 僕は、僕のやるべき事をいつも通りに 今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！》と気丈にポストしました。

また、2025年11月8日と9日に幕張メッセで開催された『LUNATIC FEST.2025』で真矢さんの代役をつとめたドラマーの淳士（Jun-ji）さんは、《真矢さんの最期、看取ることができました。通夜でお別れもしてきました。》と報告。その上で、《まだまったく現実として受け止められてません。つらすぎる。。でもステージはちゃんとしないと。。真矢さんに怒られちゃいますしね。。今は、、よくわからないです》と複雑な胸中をポストしています」（同前）

なお、LUNA SEAの公式は、真矢さんの葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われたことを報告。後日、ファンとのお別れの場を改めて設ける予定だとしている。

明るい人柄で皆に愛された真矢さん。その早すぎる旅立ちを誰もが悲しんでいる。