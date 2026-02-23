ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）のスマートフォンの裏側が話題となっている。

銅メダルを獲得した翌日、記者会見に向かった中井と銀メダルの坂本。車内での2人の様子を日本スケート連盟の公式インスタグラムが投稿していたが、中井の足元にスマートフォンが。裏返しになっていたが、シールらしきものが挟まれていた。

よく見ると、2012年から2016年に稼働していた人気カードアーケードゲーム「アイカツ！」の神崎美月とユニット「Soleil」とみられるステッカーのようだ。同年にはアニメ化もされ、中井が子どものころに放送されていた。

コメント欄は2人への祝福に加え、中井のセンスに対し、和む声が続出。「スマホに美月さんとSoleilを見つけて大横転してます！」「親近感が湧いてます」「ケース裏にアイカツウエハースのシール入れてる!!」「亜美ちゃんのスマホ？のアイカツのシール懐かしすぎて泣きました」などの声が上がった。

女子フリー後には櫻井翔からインタビューを受け、仰天の表情を浮かべたり、ファンである9人組ガールズグループ「NiziU」のミイヒ（MIIHI）に認知されていることを知ると無邪気な声を上げたりと、現役女子高生らしい一面にファンは和んでいた。



（THE ANSWER編集部）